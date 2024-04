Louvain change de président

De Goignies était en place depuis 2016. Il a décidé de faire un pas de côté parce qu'il ne peut plus concilier, en termes de charge de travail et de concentration, la gestion de son entreprise (au Luxembourg) et les responsabilités liées au rôle de président d'un grand club de basket.

Danny Marguillier a été le manager général des Leuven Bears de 2005 à 2013. Il s'était tenu à l'écart pendant un certain temps en raison d'une maladie avant de revenir au club en tant qu'administrateur il y a un an.