Louvain remporte son quatrième match des playoffs

Au classement, Roulers et Maaseik occupent la tête avec 17 points et prennent déjà tout deux une sérieuse option sur la finale du championnat à mi-parcours de ce tour final. Haasrode Louvain reste troisième (14 points), avec un match de plus. Alost demeure au contact (10). Menin est cinquième avec 3 points devant Waremme qui vient de décrocher ses deux premières unités.