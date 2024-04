Lucas Henveaux ne disputera pas l'Euro mais le meeting des Sept Collines en juin

Médaillé de bronze à l'Euro en petit bassin et cinquième des Mondiaux à Doha sur 400m libre, Henveaux aurait pu viser un podium à Belgrade. "Il aurait peut-être été plus facile de gagner une médaille vu qu'il y aura des absents, mais cette année, c'est tout pour les Jeux et c'est mieux de faire ainsi pour la préparation", a résumé le Liégeois, 24 ans.

"L'Euro se déroule sur une semaine, à un mois des Jeux. Au meeting, je pourrai disputer toutes mes épreuves en trois jours, c'est mieux", a expliqué Henveaux. Le 'Trofeo Settecolli' est l'un des meetings les plus réputés, ce qui assure à Henveaux une belle opposition. "Pour beaucoup de pays, c'est le rendez-vous avant les championnats d'été. Les Italiens seront là avec une belle équipe, des bons nageurs de demi-fond seront présents aussi, mon groupe d'entraînement sera là... Le niveau du 400m libre pourrait même être plus élevé qu'à l'Euro. Je pense que c'est bien de s'y aligner, sans la pression d'un championnat."

Henveaux disputera de vendredi à dimanche les championnats de Belgique à Anvers. "Mon objectif sera de gagner des titres, mais je n'ai pas d'objectif de temps", a-t-il indiqué. "En ce moment, on fait plus un conditionnement général. Ce week-end va m'apprendre des choses sur ma préparation. Je vais voir où j'en suis. Si je suis dans les mêmes temps qu'à San Antonio la semaine passée (1:47.63 sur 200m libre et 3:48.05 sur 400m libre) ce sera un bon week-end, et ce sera bien pour le public belge de voir que je suis en bonne forme."