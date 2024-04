Maaseik et Roulers prêts à écrire un peu plus leur propre histoire

Ce jeudi soir (20h30), Maaseik et Roulers entreront tels des gladiateurs dans l'arène limbourgeoise pour la première manche de la finale de la Lotto Volley League, le championnat masculin de volley-ball, qui s'annonce indécise.

Les deux meilleurs ennemis du volley-ball belge se retrouvent, donc, une nouvelle fois en finale de la compétition. Un 'Clasico' qui est, chaque année, un rendez-vous très attendu et très suivi. Et pour cause, les deux équipes dominent la compétition belge puisqu'elles se partagent les titres depuis 1995. L'année précédente, en 1994 donc, c'est Zellik -alors un club du top- qui venait de mettre la main sur le trophée.

Depuis, Roulariens et Limbourgeois ne laissent aucune miette à leurs adversaires, étant par ailleurs les deux clubs les plus titrés de l'histoire : 16 pour Maaseik et 14 pour Roulers.