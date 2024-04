Maaseik remporte le Clasico et prend un ascendant psychologique sur Roulers

Grande soirée de volleyball ce samedi soir du côté de Maaseik qui affrontait Roulers, à l'occasion de la 9e et avant-dernière journée des Champions Playoffs de la Lotto Volley League, le championnat de Belgique de volley. Le choc a tourné à l'avantage des locaux (3-1).

Le Clasico du volley-ball belge était avant tout, et surtout, l'occasion de voir les deux futurs finalistes du championnat en action. De quoi, donc, faire le point sur les forces en présence à quelques jours d'une finale que l'on promet spectaculaire.

Et ce duel au sommet fut bien au rendez-vous, chaque set étant disputé et indécis. Mais au décompte final, c'est bien Maaseik qui s'imposait en quatre sets (23/25, 25/23, 25/22, 26/24), infligeant, seulement, sa deuxième défaite de la saison à Roulers et un potentiel avantage de terrain en finale si la formation limbourgeoise termine première à l'issue des playoffs, qui se clôtureront le week-end prochain.