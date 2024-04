Manon De Roey gagne l'Open d'Afrique du Sud, son deuxième succès sur le circuit LET

L'Anversoise, 32 ans, décroche le deuxième succès de sa carrière sur le circuit LET. C'est la 5e fois qu'elle termine dans le top 10 d'une épreuve du Ladies European Tour depuis le début de l'année qu'elle avait entamée par une 3e place à l'Open du Kenya.

Confortablement en tête à l'issue du 3e tour avec trois coups d'avance sur sa plus proche poursuivante, Manon De Roey a rentré une 4e et dernière carte de 72, dans le par. Elle a signé deux birdies et deux bogeys dans ce qui a été sa plus mauvaise journée depuis le début du tournoi. Elle était montée en puissance avec des tours en 69, 67 puis 66 coups.