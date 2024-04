Marcel Hirscher envisage un retour cinq ans après sa retraite, sous pavillon néerlandais

"Nous nous sommes bien sûr efforcés d'offrir à Marcel les meilleures conditions possibles et individuelles en cas de retour à la compétition et nous avons pu lui en parler lors d'un échange personnel", déclare Christian Scherer, le sécrétaire général de la fédération autrichienne (ÖSV). "Bien sûr, nous regrettons beaucoup sa décision de demander un changement de nation pour rejoindre la Fédération néerlandaise de ski, mais nous l'avons finalement soutenue. Marcel a fait un travail énorme pour le ski et pour l'ÖSV. En guise d'estime pour cela et dans l'esprit de l'internationalité du ski, la conférence des présidents de l'ÖSV a approuvé aujourd'hui à l'unanimité son souhait de changer de fédération".

Marcel Hirscher, 35 ans, avait rangé ses skis en 2019 alors qu'il était au sommet de sa gloire. Il a en effet tout gagné depuis ses débuts sur le circuit en 2011: huit victoires au classement général de la Coupe du monde, ce que personne n'a réalisé avant lui, deux titres de champion olympique (slalom et combiné alpin) en 2018 à Pyeongchang, cinq titres individuels de champion du monde (trois en slalom, un en combiné alpin et un en slalom géant) et deux par équipes et six petits globes (Coupe du monde de la spécialité) de slalom et autant en slalom géant.