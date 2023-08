Matthias Casse, médaillé d'or : "J'avais un bon plan tactique et une solide base"

"Je pense que j'avais un très bon plan tactique et une solide base, sur laquelle je peux toujours me reposer", a-t-il poursuivi. "Je me sentais à l'aise sur le tatami. J'étais très confiant. Et c'est ainsi que j'ai réussi à conclure victorieusement tous mes combats. Mes préparations sont toujours intenses. Je veux que tout soit parfait, précis. J'adore être sur un tatami. L'entraînement n'est pas une punition pour moi. J'aime transpirer. Simplement, il faut trouver un bon équilibre. J'y parviens de mieux en mieux aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver frais et en pleine forme pour ce tournoi."