Matthis Besard cède du terrain à l'Open de Bretagne

Avec un troisième tour en 76 coups, Matthis Besard est passé de la 25e à la 41e place de l'Open de Bretagne samedi, tournoi de golf du Challenge Tour doté de 270.000 euros et joué sur le parcours de Pléneuf Val André, samedi en France.

Besard, 23 ans, qui, comme Thomas Pieters, Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart a combiné les études avec le golf à l'Université de l'Illinois, a connu un véritable jour sans. Il n'a pu signer un birdie qu'après trois bogeys et deux doubles bogeys. Avec son score total de 214 coups, quatre au-dessus du par, il a treize coups de retard sur le Zimbabwéen Benjamin Follett-Smith et le Gallois Stuart Manley, qui se partagent la tête.