Merel Maes manque la finale de la hauteur à un essai près: "Contente néanmoins"

Merel Maes a été éliminée à l'issue des qualifications du concours de saut en hauteur des Mondiaux d'athlétisme vendredi en fin de matinée à Budapest. La benjamine du Team Belgium disputait à 18 ans à peine son premier championnat du monde chez les seniors. Elle a terminé 17e ex-aequo. Maes a franchi 1m89, comme les quatre filles qui partagent la 12e et dernière place qualificative, mais il lui a fallu trois essais pour y arriver, un de trop pour entrer en finale.

"Franchir 1m89, ce n'est pas un mauvais résultat, surtout dans un championnat du monde", a estimé Merel Maes après sa compétition. "Ce n'est pas une déception de ne pas aller en finale. C'eut été chouette mais je suis contente de ce que j'ai fait. Oui, c'est un essai de trop, mais j'ai eu ma chance."

Comparant avec sa première expérience dans un grand championnat seniors (l'Euro 2021 en salle de Torun, à 16 ans, 15e en qualifications (1m87)): "J'ai réussi à m'isoler et à me concentrer. Je pense que mon coach est content aussi de mon concours. Cela va me servir pour l'avenir. C'est très différent des championnats (du monde) des jeunes. C'était vraiment très agréable de sauter devant autant de monde".