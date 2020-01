MMA: Conor McGregor a touché un joli pactole pour son grand retour

40 secondes: voilà le temps qu'il a fallu à l'ancien retraité des arts martiaux mixtes (MMA), Conor McGregor, pour terrasser samedi Donald Cerrone et retrouver toute sa superbe dans un combat UFC, quinze mois après sa défaite retentissante contre Khabib Nurmagomedov.

S'il a réussi son coup sportivement, "The Notorious" l'a aussi fait financièrement. Déjà, il a touché 2,7 millions d'euros avec sa bourse pour participer à ce combat. Ensuite, il a reçu un bonus de 50.000 euros suite à sa "Performance of the Night". Enfin, il faut prendre en compte les revenus que l'Irlandais tire de ses primes diverses (pay-per-view, sponsors, etc.).

En bref, une soirée qui serait estimé autour des 10 millions d'euros.