Mondial de handball - Préparation - La Pologne trop forte pour les Belges qui s'inclinent 18-28

(Belga) La Belgique s'est inclinée 18-28 face à la Pologne, vendredi, à Katowice, dans son troisième et dernier match du Tournoi de Nouvel An, un tournoi de préparation au Mondial qui commencera, pour les Red Wolves, le 13 janvier.

Durant la première mi-temps, les défenses ont été maîtres à bord mais les imprécisions et les fautes techniques ont été légion dans les deux camps. Rapidement menée 2-5, l'attaque belge est restée muette de la 5e à la 13e, laissant les Polonais s'envoler à 3-10 à la 20e. A partir de ce moment, les rôles s'inversaient, la Pologne bloquant en phase offensive tandis que la Belgique passait à la vitesse supérieure pour revenir à 9-12 à la mi-temps. Durant les onze premières minutes de la seconde période les Wolves feront jeu égal avec les Polonais en répondant du tac au tac à chaque but adverse avant de lâcher prise progressivement: 14-19 à la 45e puis 15-23 à la 50e face à des adversaires plus mobiles et rapides en attaque. Le coach polonais prendra encore son dernier 'team time out' à vingt secondes du terme de la rencontre sifflée sur le score de 18-28. La Pologne remporte donc son premier Tournoi de 2023 avec trois victoires en autant de matchs, la Belgique termine à la seconde place après ses victoires contre le Maroc (30-28) et l'Iran (35-31). Il reste maintenant sept jours au staff technique Belge pour remettre les pendules à l'heure et remotiver le groupe avant d'affronter l'ogre danois dans le premier match des Wolves dans un championnat du monde. Les buts belges : Glorieux (5), Van Coosen (2), Kotters (2), Ooms (2), Brixhe (2), Spooren S. (2), Kedziora (1), D'Hanis (1) et Robyns (1) (Belga)