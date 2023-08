Mondiaux d'athlétisme: Lyles sacré sur 200 m après le 100 m, premier doublé depuis Bolt

Avec ce doublé, et un troisième sacre consécutif sur 200 m, Lyles s'affirme un peu plus comme un des visages de l'athlétisme mondial, à un an des JO-2024 à Paris.

Le demi-tour de piste est décidément sa chasse gardée, son territoire: l'Américain y est aussi le troisième homme le plus rapide de l'histoire (19.31 en 2022), ne s'est plus incliné depuis la finale olympique 2021 (3e) et l'a bouclé en moins de vingt secondes plus souvent que Bolt.

Au total, en ajoutant l'or du relais 4x100 m masculin partagé en 2019, il s'agit du cinquième titre mondial de sa carrière.