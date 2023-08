Mondiaux d'athlétisme: rédemption pour Bol, verre à moitié plein pour les Jamaïcains

Jeudi, dans un climat toujours aussi chaud, Bol (23 ans) n'a laissé aucune chance à la concurrence sur le 400 m haies, sa grande spécialité, dont elle est la deuxième meilleure performeuse de l'histoire.

La logique de la saison, qu'elle a dominée de bout en bout avec une avance immense sur la concurrence, a été respectée. Bol a coupé la ligne en 51 sec 70, 8e meilleur temps de l'histoire, plus d'une seconde devant l'Américaine Shamier Little (52.80) et la Jamaïcaine Rushell Clayton (52.81).

La Néerlandaise, médaillée de bronze olympique en 2021 et vice-championne du monde en 2022, est bien la patronne en l'absence de l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique en 2021 et du monde en 2022. La recordwoman du monde avait décidé de se concentrer sur le 400 m cet été, avant de déclarer forfait pour Budapest.