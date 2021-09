Mondiaux de kayak slalom - Gabriel De Coster qualifié pour les demi-finales du K1 après la 1ère série

(Belga) Grâce à une 17e place dans la 1ère série éliminatoire, Gabriel De Coster s'est qualifié pour les demi-finales du K1 aux Championnats du monde de canoë-kayak de slalom, jeudi à Bratislava, en Slovaquie. Léo Montulet et Samuel Pype disputeront eux vendredi les séries du K1 du Mondial de descente de rivière.

Dans le 1er run, Gabriel De Coster s'est classé 17e des 80 engagés du K1 masculin, rentrant dans les 30 premiers qualifiés pour les demi-finales de samedi. En 84.73, il a terminé à 2.59 du Français Boris Neveu, le meilleur chrono de la matinée en 82.14. Le kayakiste de Tervuren, éliminé en séries des JO de Tokyo, aurait même pu se classer 3e de son 1er run s'il n'avait légèrement touché la 16e porte, ce qui lui a valu une pénalité de 2 secondes. De Coster, seulement 20 ans, médaillé de bronze à l'Euro espoirs de 2020, disputera sa demi-finale samedi (10h08), où seul les 10 premiers des 30 engagés rejoindront la course aux médailles. Le sociétaire du club de Malines est le seul représentant belge en slalom à Bratislava. En descente de rivière, coachés par Maxime Richard, Léo Montulet et Samuel Pype sont quant à eux engagés en séries du K1 messieurs sur la distance sprint. Montulet est vice-champion d'Europe espoirs de distance classique en 2019 et médaillé d'or par équipes avec Pype aux même Euro de Banja Luka. (Belga)