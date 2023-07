Mondiaux de natation: Richards détrône Popovici, journée sans médaille pour les Bleus

Le 200 m nage libre a donc vu émerger un nouveau roi âgé de 20 ans qui ne comptait jusqu'ici au niveau international que des médailles en relais.

Il s'est imposé au terme d'une course très serrée en 1 min 44 sec 30/100 devant son compatriote Thomas Dean, champion olympique à Tokyo il y a deux ans, et le Coréen Sunwoo Hwang, éjectant le tenant du titre David Popovici du podium. "Je suis sur un nuage, c'était une course folle. C'était probablement le 200 m le plus relevé depuis longtemps", s'est-il félicité.

En avance sur le record du monde aux premiers 50 mètres, Popovici a complètement craqué au cours de la dernière longueur.