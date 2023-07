Mondiaux de para athlétisme: A Paris, un "championnat majeur" sur la route des Jeux

Logiquement, à un an des Jeux olympiques et paralympiques en France, "Paris-2024" s'invite dans les discours des organisateurs de ce rendez-vous qui se terminera le 17 juillet.

Une "compétition à part entière", non pas "une répétition générale" des Jeux paralympiques. A Paris, où débutent samedi les championnats du monde de para athlétisme, sportifs et organisateurs veulent faire briller leur discipline, sans se focaliser sur 2024.

Pour Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et Sportif Français (CPSF), pas question de parler de "répétition générale".

"Bien sûr je ne vais pas vous dire que l'on ne sert pas de cet événement pour se projeter sur l'année prochaine mais on veut avant tout réussir celui-ci", assure Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris aux sports et aux Jeux.

- "Montrer ce que l'on sait faire" -

Au total, près de 1.350 athlètes, représentant 107 pays, fouleront pendant dix jours la piste et terrain du Stade Charléty dans les épreuves de lancers, de course et de sauts.

Parmi eux, 34 composent le groupe français, dont la très expérimentée Nantenin Keita, championne paralympique en 2016 sur 400m, en catégorie T13, qui regroupe une partie des athlètes déficients visuels.