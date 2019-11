Mondiaux de para-athlétisme - Peter Genyn médaille d'argent sur 100m

(Belga) Peter Genyn a décroché la médaille d'argent du 100 m en classe T51 (tétraplégie) des championnats du monde de para-athlétisme, jeudi à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.. Tenant du titre, Genyn a signé un temps de 20.50, s'inclinant face au Finlandais Toni Piispanen, vainqueur en 20.33 (nouveau record des Mondiaux).

L'autre Belge engagé, Roger Habsch, a pris la 4e place en 22.69, terminant à 21/100 de la 3e place du Mexicain Navarro Sanchez. "Toni Piispanen a été dominant toute la saison mais ce soir je me sentais fort aussi. Il a été un tout petit peu au dessus. L'écart est très petit, donc je crois en mes chances sur le 200m, je ne lui ferai certainement pas de cadeau", a déclaré Peter Genyn, qui avait été sacré champion du monde en 2015 à Doha et il y a deux ans à Londres. Roger Habsch et Peter Genyn disputeront également le 200m en classe T51 mercredi. Plus tôt dans la journée, Léa Bayekula a participé aux séries du 100m T54. Malgré un record personnel en 17.58, elle ne s'est pas qualifiée pour la finale, à deux centièmes près. (Belga)