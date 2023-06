MPM pour Femke Bol sur 400 m haies

Bol (23 ans), médaillée de bronze olympique et vice-championne du monde de la spécialité, s'est rapprochée de son record personnel (52.03 en 2021). Seules trois athlètes ont couru plus vite qu'en 52 sec 30 dans l'histoire, et toutes étaient sur le dernier podium olympique: Bol, l'Américaine Dalilah Muhammad (2e à Tokyo en 2021) et sa compatriote Sydney McLaughlin-Levrone.

Bol, triple championne d'Europe l'été dernier à Munich (400 m haies, 400 m, relais 4x400 m), a remporté sa 15e victoire sur 400 m haies en Ligue de diamant en autant de participations.