Nastja Claessens a été draftée par les Washington Mystics en WNBA

La nouvelle saison de la WNBA débutera le 14 mai. Claessens ne prévoit pas de partir aux États-Unis avant l'année prochaine, a-t-elle confirmé dans un commentaire au Het Nieuwsblad.

"Après consultation de la famille et de mon management, il a été décidé de ne pas tenter ma chance avec la WNBA et les Mystics avant l'année prochaine. Après une saison douloureuse avec une blessure et une opération, tout est en place pour mon retour avec les Belgian Cats. La rééducation se passe bien et j'ai commencé des séances d'entraînement individuelles avec le staff sportif et médical des Cats. J'espère réapparaître avec succès lors des matchs d'entraînement des Belgian Cats dans les mois à venir afin d'avoir une chance de faire partie de la sélection finale pour les Jeux Olympiques de Paris."

Elle est la troisième joueuse belge choisie par les Washington Mystics. Avant elle, Emma Meesseman (2013-2020) et Kim Mestdagh (2019) y ont joué et sont même devenues championnes en 2019.