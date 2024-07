Natation: McIntosh et Popovici en or, Ndoye-Brouard 7e

Côté bleu, Yohann Ndoye-Brouard a fini septième du 100 m dos remporté par l'Italien Thomas Ceccon, une distance dont Emma Terebo et Béryl Gastaldello disputeront mardi soir la finale.

Mais comme le Français, il leur fallait confirmer sur la grande scène olympique: McIntosh, déjà argentée samedi sur 400 m nage libre, a dominé lundi de bout en bout le 400 m quatre nages, devançant largement (4:27.71) les Américaines Katie Grimes (4:33.40) et Emma Weyant (4:34.93).

Summer McIntosh, 17 ans, et David Popovici, 19 ans, incarnaient déjà l'avenir de la natation, plus retentissantes éclosions de la dernière olympiade avec Léon Marchand.

- Popovici replonge mardi -

Et la moisson de la jeune fille, qui a baptisé son chat Mikey en hommage à l'icône Michael Phelps, ne fait que commencer: elle s'attaquera mercredi aux séries du 200 m papillon, et devrait enchaîner jeudi avec le relais 4x200 m nage libre, puis les séries et demi-finales vendredi du 200 m quatre nages.

Sur 200 m nage libre, David Popovici a lui régalé l'Arena-La Défense de sa nage déliée, qui donne l'impression de déjouer la résistance de l'eau plutôt que de lui opposer sa puissance.

François-Xavier MARIT

Le filiforme sprinteur de Bucarest a pourtant bataillé, encore en retard à dix mètres de la ligne, avant de s'imposer à la touche en 1 min 44 sec 72/100e devant le Britannique Matthew Richards (1:44.74) et l'Américain Luke Hobson (1:44.79).