Vanotterdijk tire un bilan positif de ses débuts olympiques : "Ça ne peut pas être mieux"

Les demi-finales du 100 mètres dos ont marqué le dernier acte de Roos Vanotterdijk aux Jeux Olympiques de Paris, lundi soir. La jeune Limbourgeoise n'a pas été trop affectée par son élimination, préférant souligner les aspects positifs de sa performance. "C'était vraiment une bonne course. Je suis très satisfaite. J'ai tout donné. Je ne pouvais pas faire plus," a-t-elle déclaré dans la zone mixte de La Défense Arena.

Avec un temps de 59.86, Vanotterdijk a légèrement dépassé son chrono des séries du matin (59.68). Contrairement à son habitude, elle est partie très fort dès le début, mais a dû en payer le prix dans la deuxième moitié de la course. "Je suis partie à fond. Il faut oser quand on est en demi-finale. Ce n'est pas vraiment mon style de partir ainsi, car je mise généralement sur les 50 derniers mètres. À la fin, c'était douloureux," a-t-elle expliqué.

Avec son temps, Vanotterdijk se classe dixième et devient ainsi deuxième réserve pour la finale de mardi soir. "Non, non, il faudrait vraiment un coup de chance," a-t-elle précisé. "Mais ce n'est pas grave. C'est déjà une réussite. J'ai fait de bonnes courses. Je suis simplement satisfaite. J'ai battu mon record personnel (en demi-finale du 100m papillon, ndlr), réalisé de belles performances et montré des progrès. C'est ce que tout le monde vise aux Jeux. Ça ne peut pas être mieux."