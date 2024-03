NBA: Atlanta s'offre un "comeback" de légende face aux Celtics

Face à des Celtics déjà assurés de finir en tête de la conférence Est et qui restaient sur 9 victoires d'affilée, Atlanta a semblé un temps bien mal embarqué, comptant 30 points de retard dans le deuxième quart temps. Mais les Hawks, toujours privés de leur meneur star Trae Young, blessé à la main gauche en février, ont misé sur leur agressivité pour remonter petit à petit et l'emporter finalement 120-118 pour le plus grand bonheur de leur public. "Quand vous savez qu'il y a derrière vous des gens qui vous soutiennent par tous les temps --et il y a eu beaucoup de mauvais temps ce soir--, ça aide beaucoup à faire en sorte que le beau temps revienne", a salué Quin Snyder l'entraîneur des Hawks, toujours 10e à l'Est (32 v. - 39 d.) et virtuellement qualifiés pour les barrages d'accession aux playoffs..

+ Domantas Sabonis dépasse Kevin Love

Dans une ligue friande de statistiques en tout genre, l'intérieur lituanien de Sacramento Domantas Sabonis a doublement inscrit son nom dans les livres de record lors de la victoire des siens 108-96 face à Philadelphie. Avec 11 points, 13 rebonds et 10 passes, il est devenu le cinquième joueur de l'histoire avec au moins 25 triple-doubles (10 unités ou plus dans trois catégories statistiques) en une saison (après Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Russell Westbrook et Nikola Jokic). Et il a également dépassé Kevin Love pour devenir le seul détenteur du nombre de double-doubles consécutifs (54) depuis la fusion de la NBA avec l'ABA, autre ligue américaine de basket, en 1976-1977.