NBA: Denver bat Miami et reprend la tête à l'Ouest

Si à l'Est les Boston Celtics, meilleure équipe de la saison, dominent outrageusement, la conférence Ouest est plus disputée. Grâce à sa victoire contre Miami (100-88), Denver est à nouveau en tête, avec un succès de plus que le Thunder d'Oklahoma City et que les Timberwolves de Minnesota.

Dans l'affiche qui était la finale NBA la saison dernière, les Nuggets ont été portés par Michael Porter Jr., auteur de 25 points. La défense du Heat s'est concentré sur la star des Nuggets Nikola Jokic, contenu à seulement 12 points, mais cela a offert plus d'espaces à Porter Jr. Jokic a tout de même réalisé 14 rebonds et offert six passes.

Grâce à une série de quatre victoires d'affilée, Denver retrouve la tête pour la première fois depuis novembre. En revanche, le Heat vient d'enchaîner quatre revers et n'est que 8e à l'Est.