NBA: grosse frayeur pour un joueur de Boston après un choc subi à la nuque et à la tête (vidéo)

Le meneur de Boston, Kemba Walker, a quitté prématurément la rencontre de NBA contre Denver, après un choc subi à la nuque et à la tête, lors du 2e quart-temps, vendredi.



"Walker a été diagnostiqué avec des symptômes semblables à ceux d'une commotion cérébrale", ont annoncé quelques minutes plus tard les Celtics, ajoutant que leur joueur avait "été transporté à l'hôpital pour une évaluation plus poussée".



Sur une action défensive, Walker a heurté tête baissée le ventre de son coéquipier Semi Ojeleye, à un peu plus de trois minutes de la fin de la première période.



Le joueur de 29 ans s'est écroulé sur le parquet et est resté immobile pendant quelques minutes. Le personnel médical est venu lui poser une minerve avant de l'évacuer sur un brancard.



En voyant les images au ralenti, le public de Denver a grondé, comprenant la potentielle gravité de la blessure de Walker.



L'ancien meneur de Charlotte, dispute sa première saison avec les Celtics où il présente une moyenne de 22,2 points, 4,9 rebonds et 4,8 passes décisives en 14 matches.