NBA: Haliburton délivre Indiana, Minnesota enfonce Phoenix

Tyrese Haliburton, d'un tir en toute fin de match, a permis aux Indiana Pacers de devancer les Milwaukee Bucks après prolongation, et les Minnesota Timerwolves mènent désormais 3-0 après une démonstration sur le parquet des Phoenix Suns, vendredi lors du premier tour des play-offs NBA.

Meneur flamboyant des très offensifs Pacers, Haliburton avait pourtant peiné au shoot lors d'une rencontre achevée en triple-double (18 points, 1 sur 12 de loin, mais 10 rebonds et 16 passes), se faisant suppléer au scoring par le pivot Myles Turner (29 points, 9 rebonds), adroit à trois points (4 sur 10).

Dans une salle bouillante, un tir "flotteur", malgré une faute, rentré à une seconde de la sirène par Tyrese Haliburton a permis aux Indiana Pacers de s'imposer contre les Milwaukee Bucks 121 à 118 après prolongation, et de mener 2-1 dans la série.

Sous les yeux du phénomène du basket féminin Caitlin Clark, tout juste draftée en WNBA par les Indiana Fever, les Pacers ont fait un pas de plus vers une première série de play-offs victorieuse depuis 2014.

. Minnesota humilie Phoenix

Les Timberwolves ont réussi une démonstration sur le parquet des Suns (126-109), qui n'ont jamais mené de la partie. Le match a pris des allures embarrassantes lorsque les Wolves ont mené de 24 points au début du 4e quart-temps.

Etouffés par la défense féroce des visiteurs, Kevin Durant (25 points), Devin Booker (23) et Bradley Beal (28) n'ont jamais pu exprimer pleinement leur talent offensif.

En face, Anthony Edwards a mené l'attaque avec 36 points, assisté par 5 autres joueurs à plus de 13 points, dont Naz Reid, récemment désigné "6e homme de l'année", ou meilleur remplaçant NBA.

"On n'a jamais été à ce niveau, donc on n'a pas à se soucier du passé, ou du futur, on veut juste continuer à gagner", a indiqué Edwards, dont la franchise n'a gagné un premier tour de play-offs qu'une seule fois en 34 ans d'existence (en 2004).

Minnesota mène ainsi 3-0 dans ce premier tour pourtant annoncé indécis. Les Wolves auront l'occasion de se qualifier pour le 2e tour dès dimanche avec un nouveau match dans l'Arizona, dernière chance pour Phoenix de ne pas être complètement humilié.

. Les Clippers frustrés par Dallas

Menés de peu en début de rencontre, les Dallas Mavericks ont fini par faire exploser les Los Angeles Clippers pour une victoire en maîtrise 101 à 90 qui leur permet de virer en tête 2-1 dans cette série avant un nouveau match à domicile dimanche.

A côté de leur basket, les Clippers ont terminé frustrés, à l'image de Russell Westbrook, expulsé lors du 4e quart-temps pour deux fautes techniques lors de la même action, lorsqu'il a longuement accroché le bras de Luka Doncic avant de se chamailler avec P.J. Washington.

Les stars des Clippers Kawhi Leonard (9 points) et Paul George (7 points) sont passées à côtés de leur rencontre, à l'inverse des étoiles des "Mavs" Luka Doncic (22 points, 10 rebonds, 9 passes) et Kyrie Irving (21 points).

Un panier très lointain d'Irving suivi d'un contre terrible de Daniel Gafford sur Paul George qui partait au dunk ont assommé les Clippers en début de 4e quart-temps, l'écart passant à +17.

CONFERENCE EST

Indiana (N.6) bat Milwaukee (N.3) 121 à 118 (après prolongation)

Indiana mène 2-1. Prochain match dimanche à Indianapolis

CONFERENCE OUEST

Dallas (N.5) bat les Los Angeles Clippers (N.4) 101 à 90

Dallas mène 2-1. Prochain match dimanche à Dallas

Minnesota (N.3) bat Phoenix (N.6) 126 à 109

Minnesota mène 3-0. Prochain match dimanche à Phoenix

NB: les équipes se rencontrent dans une série au meilleur des sept matches, avec un éventuel match 7 décisif sur le terrain du mieux classé.