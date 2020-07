NBA: LeBron James estime avoir montré ce dont il était capable pour la course au MVP

La superstar des Lakers LeBron James, qui prépare activement la reprise de la saison NBA à Orlando, a confié lundi avoir, au même titre que ses coéquipiers, une pensée quotidienne pour Kobe Bryant et sa fille Gianna, morts accidentellement fin janvier.

"Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Kobe", a-t-il dit à une poignée de journalistes dans la "bulle" de Disney World en Floride, où le championnat doit redémarrer le 30 juillet.

"Il ne se passe pas un jour sans que notre franchise se souvienne de lui et pense aussi à Gigi, son épouse Vanessa et ses autres filles. Ils font partie de la famille Lakers. On porte toujours les numéros 24, 8 et 2 avec fierté en se souvenant combien ils étaient immenses", a-t-il ajouté.

Kobe Bryant est décédé à 41 ans avec sa fille de 13 ans, ainsi que les sept autres passagers, dans un accident d'hélicoptère survenu au matin du 26 janvier sur une colline de Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles.

Ce drame, qui a provoqué une vive émotion dans le monde, au-delà du sport, a d'une certaine manière encore plus "soudé" l'équipe des Lakers, a pour sa part estimé l'entraîneur Frank Vogel.

"A chaque fois qu'un groupe comme le nôtre traverse quelque chose de si intense sur le plan émotionnel, je pense simplement que cela renforce les liens. On ne veut pas que quelque chose comme ça se produise, mais c'est un des effets qui se produit. Même avant que cela n'arrive, nous voulions incarner ce que (Bryant) représentait et encore plus maintenant avec ce qui s'est passé. Nous voulons honorer sa mémoire", a-t-il développé.

En quête du titre NBA, qui serait le premier des Lakers depuis 2010 --le cinquième remporté par Bryant-- les joueurs pourraient bénéficier de ce supplément d'âme, selon le technicien.

"Lorsque nous débuterons les play-offs, il y aura des opportunités et des situations où notre état d'esprit se souviendra des choses qu'il défendait et de son approche de la compétition. Je pense que cela nous aidera dans notre mission cette année", a-t-il poursuivi.

Premiers de la conférence Ouest, les Lakers (49 victoires, 14 défaites) rouvriront le bal le 30 juillet contre les Clippers, leurs dauphins au classement et un de leurs plus sérieux rivaux.