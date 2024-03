NBA: les Suns eclipsent les Nuggets, 10/10 pour les Rockets

Avec 30 points et 13 rebonds, Kevin Durant a joué un rôle déterminant dans la victoire de Phoenix sur le parquet des champions. Collectivement, les Suns se sont montrés particulièrement prolifiques à trois points (16 tirs réussis), prenant les devants à compter du deuxième quart-temps (59-52 à la pause).

En face, le double MVP Nikola Jokic était diminué par un dos et une hanche douloureux, et a dû se contenter de 22 points. Et les Nuggets ont aussi souffert de l'absence, pour la troisième rencontre consécutive, de Jamal Murray, touché à une cheville.

Grâce à cette victoire, Phoenix, 7e (43 v., 30 d.), reste dans la course aux play-offs, en embuscade derrière Dallas (43-29).