NBA: Wembanyama fait le bilan de sa saison et s'estime "sur le bon chemin" avant les JO

Ménagé par sa franchise, Victor Wembanyama n'a pas disputé dimanche le 82e et dernier match de saison régulière de San Antonio remporté 123 à 95 face aux Detroit Pistons.

Le Français Victor Wembanyama, prodige du basket entouré d'attentes immenses, se voit "sur le bon chemin" à l'issue de sa première saison NBA achevée dimanche, et se projette avec gourmandise sur les Jeux olympiques de Paris puis la suite avec les Spurs.

Éliminés de longue date de la course aux phases finales, les Spurs, longtemps derniers à l'Ouest, ont finalement terminé 14e sur 15 de leur conférence avec le 26e (sur 30) bilan de toute la NBA pour 22 victoires et 60 défaites, soit exactement le même nombre que la saison passée, avant la draft en N.1 du géant français (2,24 m).

Ce manque de progrès et un basket collectif parfois catastrophique (record de la franchise de 18 défaites d'affilée battu en décembre), avant une embellie en fin de saison, n'ont jamais fait douter "Wemby".

"J'ai vu des gens douter, mais moi pas une seule seconde, a assuré le Français en conférence de presse. Je n'ai jamais pensé que je n'étais pas au meilleur endroit possible. J'aurais aimé faire mieux, être en play-offs. Mais bien que ce soit dur aujourd'hui, je pense au long terme, et je fais confiance à mes coéquipiers et au projet à 100%."