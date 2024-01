Nicola Philippaerts remporte la Challenge Cup en Floride

Philippaerts s'est montré le plus rapide des quinze barragistes dont six ont réalisé un sans-faute. Les Irlandais Darragh Kenny (Eddy Blue) et David O'Brien (El Balou) sont aussi montés sur le podium. La Bruxelloise Zoé Conter (Dawa) a manqué le barrage pour un point de pénalité, en raison d'un dépassement de temps, et a pris la 16e place.