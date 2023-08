Objectif top-8 pour John Heymans et Robin Hendrix en séries du 5000m

Ils ne seront que deux, John Heymans et Robin Hendrix, à porter les couleurs noir-jaune-rouge ce soir aux championnats du monde d'athlétisme de Budapest. Ils vont disputer les séries du 5000 mètres en soirée.

Malgré la nouvelle règle de qualification, la mission des deux coureurs de fond s'annonce plus que difficile. S'il n'y a plus de repêchés au temps comme par le passé, ce qui favorisait la seconde série, l'objectif est de terminer parmi les huit premiers de leur course.