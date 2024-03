Odermatt gagne le globe de descente, son 4e de la saison, après l'annulation à Saalbach

Marco Odermatt a remporté la Coupe du monde de descente de ski alpin dimanche, en conclusion de la saison. La star actuelle du cirque blanc a remporté sa 3e Coupe du monde générale ainsi que les petits globes du slalom géant et du Super-G. Il lui restait à conquérir celui descente, une discipline dont il est le champion du monde en titre, dimanche à Saalbach, en Autriche.

Ordermatt n'a pas eu à s'employer. Leader du classement avec 552 points avec 42 points d'avance sur son dernier rival pour la victoire finale le Français Cyprien Sarrazin (510), le Suisse a été couronné après l'annonce de l'annulation de la course.

La 9e et ultime descente, et 35e et dernière épreuve de la Coupe du monde 2023-2024 a été retardée à plusieurs reprises avant d'être annulée en raison des chutes de neige à 12h30.