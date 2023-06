Olivier Foucart succède à Roel Moors comme entraîneur du BC Göttingen

Ancien joueur d'Alost et de Gand en première division, Foucart a dirigé Waregem en deuxième division entre 2015 et 2019, menant le club à trois finales et à un titre, et a entraîné les moins de 18 ans de la Belgique de 2014 à 2018 puis l'équipe nationale U20 (2018-2019). Il a ensuite été l'assistant de Dario Gjergja chez les Belgian Lions entre 2018 et 2022.

Sixième de la saison régulière, Göttingen a été éliminé en quarts de finale du championnat d'Allemagne.