Ostende, en Elite Gold, et Louvain, en Elite Silver, restent invaincus

Ostende n'a laissé aucune chance à Zwolle (99-78) pour la visite à la côte du coach Jean-Marc Jaumin. On pointera particulièrement les 16 points, 9 rebonds en 15 minutes du jeune Xander Pintelon. Toujours invaincu en Elite Gold, Ostende reprend donc, seul, la tête du classement provisoire avec 29 points pour 27 à Den Bosch. Viennent ensuite Anvers et Leiden avec 26 points devant Limburg United (25), Charleroi (24), Zwolle (23) et Liège (22).

Face à Leiden, un opposant direct au classement, les Giants l'ont emporté 85-73. Après trop de laxisme avant le repos (43-48), c'est en défense qu'Anvers a serré les boulons ne concédant plus que 25 points en deuxième période. À noter le double-double (16 points et 10 rebonds) de Nikola Jovanovic.

En Elite Silver, Louvain a failli être surpris à domicile par la lanterne rouge Yoast United. Venus à sept, les Néerlandais ont dû concéder à la dernière seconde une prolongation qui leur aura été fatale (79-76). Tyreke Key (23 points) mais surtout Cody Riley (19 points et 19 rebonds) auront été déterminants pour les Louvanistes qui conservent ainsi leur mince avantage dans la course acharnée aux trois dernières places qualificatives pour les playoffs belges.

Pendant ce temps, Alost a enregistré face à Leeuwarden (103-74) un cinquième succès en six matches. Pour Mons également la soirée a été positive avec un succès (88-73) face à Feyenoord. Au classement provisoire, Louvain (25 points) reste en tête devant le Brussels, Malines et Mons (24) puis Alost et Courtrai (23 mais un match de plus pour les Courtraisiens).