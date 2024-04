Ostende ne peut plus être devancé, le Brussels trébuche à Yoast et décroche

Emmené par le double-double de Pierre-Antoine Gillet (20 points-10 rebonds), Ostende (33 points) reste bien sûr en tête de la compétition devant Anvers (30 points) puis Den Bosch et Leiden. A trois journées de la fin, le club côtier ne peut mathématiquement plus être dépassé et abordera donc les play-offs en grand favori et avec à chaque étape l'avantage du terrain en cas de manche décisive.

En Elite Silver, la défaite du Brussels chez l'avant-dernier scelle quasiment le sort des Bruxellois concernant une participation aux play-offs belges. Avec deux victoires de retard sur les trois qualifiés actuels et trois rencontres à jouer, une qualification des Bruxellois constituerait un total retournement de situation. A Yoast, menés toute la rencontre, les Bruxellois ont pourtant lutté jusqu'au bout à l'image de Jordan Harris (20 points) ou Terry Deroover (14 points) mais sans parvenir à réaliser le hold-up. De son côté, avec 16 points-6 rebonds de Niels De Ridder, Courtrai (26 points) s'est imposé à Leeuwarden pour l'honneur.