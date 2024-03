Partage entre Kraainem et Sasja, Houthalen s'impose à Tournai

Le duel au sommet entre Kraainem et Sasja qui s'est terminé sur le score de 25-25 samedi lors de la 4e journée des playoffs pour le titre de Nationale 1 de handball. Tout profit pour Houthalen, qui s'est imposé 26-25 face à Tournai. Hubo et Lebbeke se sont quittés dos à dos (35-35).

Au classement, Houthalen et Sasja sont en tête ex aequo avec 12 points. Kraainem est troisième (11 pts), Lebbeke quatrième (4 pts). Hubo et Tournai ferment la marche avec 3 points chacun.

La prochaine journée se déroulera le 13 avril et verra Houthalen se déplacer à Sasja. Le vainqueur de cette joute prendra une option sur le titre à mi-championnat.