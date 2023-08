Pas d'exploit pour les Red Panthers, battues par les Pays-Bas en finale

La Belgique a connu un début de match catastrophique, concédant deux buts lors des cinq premières minutes via Marijn Veen (2e, 1-0) et Freeke Moes (5e, 2-0). Les Panthers ont ensuite réduit le score dans le deuxième quart-temps via Abi Raye (23e, 2-1) mais les Néerlandaises ont rapidement repris deux buts d'avance grâce à Joosje Burg (26e, 3-1).

Avec une médaille d'argent, les Red Panthers égalent leur meilleure performance dans un Euro après l'argent décroché en 2017 où elles avaient déjà perdu contre les Pays-Bas en finale. Les Néerlandaises, qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, remportent leur 12e titre de championnes d'Europe, le 4e de rang.