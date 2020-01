Patinage artistique: les Français Papadakis et Cizeron en tête, mais de justesse

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, en quête d'un sixième sacre européen consécutif, occupent la tête, mais de justesse, après la danse rythmique aux Championnats d’Europe de patinage artistique, jeudi à Graz (Autriche).

Sur les airs entraînants de la comédie musicale Fame, combinaison rose bonbon et turquoise plus guêtres pour elle, haut rose pour lui, Papadakis et Cizeron, auteurs d’une prestation impeccable, ont récolté 88,78 points. Mais les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ne pointent qu’à cinq centièmes (88,73). Les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri complètent le podium provisoire (84,66).

La danse libre est programmée samedi après-midi.

Un nouveau sacre continental permettrait à Papadakis (24 ans) et Cizeron (25 ans) d'égaler le duo le plus titré de l'histoire au niveau européen, les Soviétiques Liudmila Pakhomova et Aleksandr Gorchkov, six fois couronnés dans les années 1970, mais pas consécutivement.

Il ferait aussi d'eux les patineurs français les plus titrés de l'histoire sur la scène européenne, devant Surya Bonaly, sacrée cinq fois entre 1991 et 1995, et Alain Giletti, autant récompensé entre 1955 et 1961.