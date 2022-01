Patinage: Kamila Valieva sacrée championne d'Europe à 15 ans, triplé russe

La jeune Russe Kamila Valieva, 15 ans et dans son premier hiver en seniors, a été sacrée championne d'Europe de patinage artistique à trois semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), samedi à Tallinn.

Valieva, déjà largement en tête après le programme court et invaincue cette saison, sera la grande favorite pour l'or olympique dans la capitale chinoise.

Le podium européen est 100% russe, puisque Valieva, qui a totalisé 259,06 points, a devancé Anna Shcherbakova (237,42), championne du monde en titre et vice-championne d'Europe sortante, et Alexandra Trusova (234,36), médaillée de bronze mondial en 2021 et européen en 2020.

Les trois Russes, toutes élèves de la sévère Eteri Tutberidze à Moscou, ont intégré au moins un quadruple saut au cours de leur programme libre.

Valieva, forte d'une quinzaine de points d'avance après le programme court, en a parfaitement réussi deux mais a connu une réception approximative sur un troisième en ouverture d'une combinaison. Et elle a chuté sur sa tentative de triple Axel.

Seulement quatrième avant le programme libre, Shcherbakova n'en a elle signé qu'un, mais impeccable, à l'image de l'ensemble de sa prestation.

Comme à son habitude, Trusova a elle multiplié les risques avec quatre tentatives de quadruples rotations mais, après deux premiers "quads" de haute volée, elle a chuté sur les deux suivants.

La Belge Loena Hendrickx, surprenante deuxième après le programme court mais qui n'a pas les armes techniques pour tenir tête aux toupies russes, a reculé au pied du podium (207,97).

La Française Léa Serna s'est elle classée douzième (171,00).

La Russie a réussi un Grand Chelem sur la glace estonienne : ses patineuses et patineurs ont raflé les quatre médailles d'or mises en jeu, dans les catégories hommes, femmes, couples et danse sur glace.