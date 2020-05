Patrick Ewing, atteint par le coronavirus, a quitté l'hôpital

(Belga) Membre de la légendaire "Dream Team" américaine de basket qui avait éclaboussé la planète aux Jeux de Barcelone en 1992, Patrick Ewing a quitté l'hôpital. Atteint par la Covid-19, l'ancien pivot des New York Knicks, âgé de 57 ans, désormais entraîneur de l'équipe de l'université de Georgetown a pu rentrer chez lui, a annoncé son fils, lundi.

"Je tiens à remercier tous les médecins et le personnel hospitalier qui se sont occupés de mon père pendant son séjour, ainsi que tous ceux qui nous ont adressé leurs pensées et leurs prières depuis son diagnostic", a tweeté Patrick Ewing Jr. "Mon père est maintenant à la maison et va mieux. Nous continuerons à surveiller ses symptômes et à suivre les directives du CDC (centre de contrôle et de prévention des maladies, NDLR). J'espère que tout le monde continuera à rester en sécurité et à se protéger, vous et vos proches". (Belga)