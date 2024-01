Pieter Devos associé à Mom's Toupie s'impose en Coupe du monde à Bâle

En selle sur sa jument de 17 ans, Mom's Toupie, Pieter Devos a remporté l'épreuve de Coupe du monde de Bâle, en Suisse, dimanche. Auteur d'un sans-faute au barrage, il a devancé de plus de trois secondes la Suissesse Janika Sprunger et sa jument belge Orelie. Les six autres concurrents engagés ont écopé de pénalités à l'image de l'Autrichien Max Kühner (Eic Cooley Jump the Q), 3e avec quatre points de pénalités.