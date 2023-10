Pieter Devos, en selle sur Jarina J, 2e du Grand Prix, Anthony Wellens 5e

Le surprenant Anthony Wellens avait réussi à rejoindre le barrage avec Danger Civil où il a été le seul fautif. Il termine 5e (4-37.25) derrière l'Autrichien Max Kühner (EIC Julius Cesar), 4e (0-38.06).

Côté belge encore, Rik Hemeryck (Morfine) et Pieter Clemens (Quatinka) ont commis une faute lors de leur premier passage et terminent respectivement 14e et 18e. Jordy van Massenhove (Verdiamo) est lui classé 26e et Wilm Vermeir (Joyride S) 28e alors qu'Ignace Philips De Vuyst (Lmd Marko) n'a pu aller au bout de son parcours.

L'épreuve de Coupe du monde, étape inaugurale de la Ligue d'Europe occidentale, est programmée dimanche après-midi à Oslo.