Play-offs belges : Ostende gagne le premier duel en demi-finales face à Malines

Les joueurs de Dario Gjergja n'ont pas attendu pour mettre la pression sur les Kangoeroes menés 24-10 après dix minutes. Malines a bien réagi dans les dix minutes suivante et l'écart n'était plus que de six points à la pause (45-39), grâce à Mattias Palinckx (23 pts, 7 rebs) et Wen Mukubu (9 pts, 7 rebs, 3 ast). Sous la houlette du meilleur joueur de la saison Pierre-Antoine Gillet (15 pts, 6 rebs) ) et un autre Belgian Lion Vrens Bleijenbergh (16 pts, 6 rebs), Ostende a réussi à maintenir l'avantage des Côtiers après avoir vu les Malinois revenir à 4 unités (76-72).

Les demi-finales se jouent au meilleur des cinq rencontres. La deuxième se jouera dès vendredi soir au Winketkaai de Malines (20h30).