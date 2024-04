Positive à 5 produits, l'athlète franco-allemande Sara Benfares risque 5 ans de suspension

En plus de l'EPO, d'autres substances (testostérone, clenbutérol, ostarine et un métabolite du SR9009, un modulateur métabolique qui améliore l'endurance et la combustion de graisse) ont été retrouvées lors de trois contrôles entre septembre 2023 et janvier 2024, laissant supposer la prise continue de ces produits, souligne la NADA.

La soeur de Sara, Sofia, 19 ans, a aussi été contrôlée positive à l'EPO en mars dernier.

Sara Benfares, qui représentait l'Allemagne en compétition depuis 2022, a entre-temps annoncé la fin de sa carrière sportive.