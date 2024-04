Quatre bateaux belges engagé à l'Euro de Szeged en marge du qualificatif olympique

Outre le skiffeur Brys et le duo Vyvey/Van Zandweghe, qui tenteront de leur côté de se qualifier pour Paris-2024, la skiffeuse Mazarine Guilbert et, chez les messieurs, Gaston Mercier en skiff, Marlon Colpaert en skiff poids légers, et le deux de couple open de Tristan Vandenbussche et Aaron Andries défendront des ambitions différentes lors de cet Euro.

Vandenbussche et Andries, champion du monde et d'Europe espoirs en 2022, n'ont pas confirmé en 2023, finissant 22e des Mondiaux seniors de Belgrade, où les 11 premiers obtenaient leur sésame olympique. Remotivés, après un changement d'encadrement et un passage à la ligue francophone pour le premier, le Brugeois et le Gantois tenteront de prouver face au gratin mondial qu'ils possèdent les qualités pour décrocher l'un des 2 derniers tickets olympiques mis en jeu lors des qualifications mondiales, à Lucerne (19-21 mai). Guilbert nourrit elle aussi une ambition olympique. Avec la limitation des quotas continentaux à 2 bateaux qualifiables pour la Belgique à Szeged, la Gantoise voudra monter en puissance avant de s'aligner dans 3 semaines en Suisse, où 2 tickets pour Paris seront délivrés. Colpaert, réserviste des poids légers, et Mercier s'aligneront eux avec comme objectif les Mondiaux de St Catharines (18-24 août), au Canada.