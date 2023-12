Quel Homme de Hus, le cheval de Jérôme Guéry, reprendra la compétition en février

Blessé il y a un an, Quel Homme de Hus, le meilleur cheval de Jérôme Guéry, médaillé de bronze par équipes aux JO de Tokyo et 14e en individuel dans la capitale nippone, reprendra la compétition en février, a annoncé le cavalier de la LEWB, la ligue équestre Wallonie-Bruxelles, mardi à Gesves.

Mis à l'honneur comme l'ensemble de ses congénères pour ses prestations de l'année et sa future participation, espère-t-il, aux Jeux de Paris, Jérôme Guéry a expliqué que "Quel Homme de Hus a repris les entrainements et tous les voyants sont au vert. Il effectue les différentes allures et a déjà sauté. L'objectif est de l'amener progressivement à sa meilleure forme, physique et mentale à Paris. Nous y allons pas à pas. Il va avoir 18 ans, mais c'est mon meilleur cheval. J'irai à Paris avec lui si je suis sélectionné, sinon je n'irai pas. Je n'ai pas de plan B. J'ai de très bons chevaux à côté, mais pas de son niveau et l'objectif pour Paris est de toujours faire mieux. J'ai été à Rio (2016), en bronze par équipe à Tokyo (2021), je veux faire mieux encore".

À la suite d'une blessure au jarret décelée fin novembre 2022, Quel Homme de Hus a été opéré fin mars en Belgique.