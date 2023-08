Raoul Ehren "incroyablement fier" de ses Red Panthers

"On a livré une prestation fantastique, dans l'antre du lion, à un tel niveau de compétition, face à une Allemagne qui n'avait pas encore encaissé. Et tout ça avec une jeune équipe. C'est de la folie", résumait le coach à la sortie du terrain.

Marquer rapidement faisait partie du plan défini par les Panthers. "Mais je n'avais pas pensé que ça pourrait tomber si vite", reconnaît Raoul Ehren. "On aurait même pu en mettre un deuxième. Après l'Allemagne réagit, et on s'en tire bien sur un pc. On a un peu trop défendu à mon goût, j'aurais voulu qu'on sorte plus et qu'on fasse mieux avec la balle, mais il faut avouer que notre adversaire a très bien joué et qu'on a eu de la chance avec ce tir sur le poteau."