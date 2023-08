"On a retrouvé la flamme", se réjouit Wegnez

La Belgique, privée de finale par les Pays-Bas, a gagné sa place sur le podium au terme de sa prestation la plus cohérente du tournoi. "On n'a quasiment rien laissé à l'Allemagne, en défendant comme on sait le faire. Le seul bémol se situe au niveau du pc offensif", commentait Victor Wegnez.

Le bilan de ce tournoi est largement positif, estime le Molenbeekois. "Surtout dans la manière", précise-t-il. "On a rallumé cette flamme qui nous avait un peu manqué à la Coupe du monde, où notre jeu était parfois soporifique. Ici, on a retrouvé des étincelles."

Les Red Lions vont désormais entamer une longue campagne de préparation pour les Jeux, qui passera par un tournoi qualificatif en Espagne ou au Pakistan. "On n'aura que six jours de congé d'ici Paris, mais on ne va pas se plaindre, on fait le plus beau métier qui soit", souligne Wegnez avec son légendaire optimisme. "Les jeunes ont été très bons, ils ont engrangé une expérience très précieuse, notamment aujourd'hui devant 10.000 spectateurs. La sélection sera encore plus dure", anticipe déjà le milieu de terrain.