Roger Habsch bat Peter Genyn dans le 100m de para-athlétisme

L'Andrimontois Roger Habsch, 44 ans, outre sa 2e place sur 100m a été sacré champion du monde sur 200m en classe T51 en juillet à Paris. Il est double médaillé aux Jeux paralympiques de Tokyo (3e sur 100m et 200m).

L'Anversois Peter Genyn, 46 ans, double champion paralympique du 100m à Rio en 2016 et Tokyo en 2021, a aussi été sacré champion du monde à Doha en 2015 et à Londres en 2017. Il a également remporté l'or aux Jeux paralympiques de Rio et le titre mondial à Doha sur 400m. En juillet aux championnats du monde de Paris, il a terminé 3e du 200m.