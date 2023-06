Rugby à 7 : les Belges dominent les Roumaines et filent en quarts de finale

Lundi (10h44) le 3e et dernier match contre l'Espagne, qui a gagné 41-0 aux dépens de la Roumanie et 36-0 face à la Suède, ne servira qu'à déterminer les première et deuxième places dans le groupe C. Belges et Espagnols sont d'ores et déjà qualifiées.

Les deux premiers des trois poules et les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les quarts de finale